Четыре участника форума «Машук» из Ингушетии стали победителями грантового конкурса

По количеству участников-победителей представители республики оказались на первом месте, выиграв в совокупности свыше 1,2 млн рублей, сообщается в Телеграм-канале правительства.

На торжественном мероприятии были награждены победители и отмечены подарками самые активные участники форума. В нем приняли участие первый заместитель руководителя администрации Главы и правительства Ингушетии Анзор Мархиев и председатель комитета по делам молодежи региона Адам Мальсагов.

Напомним, на проходящем в Пятигорске молодежном форуме «Машук-2022» Ингушетию представляют более 40 человек.

На рассмотрение экспертов инициативные парни и девушки из республики предложат 18 идей для реализации в различных сферах жизни. Первая смена проходила до 20 августа, вторая — с 20 по 27 августа, третья — заочная.

Молодые люди разместились в комфортабельных палатках. Половину ингушской команды участников форума составляют новички.