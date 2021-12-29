Четырнадцатое министерство появилось в структуре ингушского правительства

«Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов своим указом постановил переименовать государственное управление автомобильных дорог в министерство автомобильных дорог республики», — сказал Хаматханов.

По его данным, решение принято в рамках совершенствования структуры исполнительных органов государственной власти.

Сейчас в структуре ингушского правительства 14 министерств и пять комитетов.

Государственное управление «Ингушавтодор» с января 2017 года возглавляет Батыр Хаматханов.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», в 2021 году в очередной раз регион досрочно завершил реконструкцию девяти участков автодорог регионального значения протяженностью 26 км. В связи с этим республике дополнительно выделено 360 млн рублей на реконструкцию региональных дорожный артерий.