Четырнадцатое министерство появилось в структуре ингушского правительства

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«Ингушавтодор» переименован в министерство автомобильных дорог республики, сообщил газете «Ингушетия» глава ведомства Батыр Хаматханов.

«Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов своим указом постановил переименовать государственное управление автомобильных дорог в министерство автомобильных дорог республики», — сказал Хаматханов.

По его данным, решение принято в рамках совершенствования структуры исполнительных органов государственной власти.

Сейчас в структуре ингушского правительства 14 министерств и пять комитетов.

Государственное управление «Ингушавтодор» с января 2017 года возглавляет Батыр Хаматханов.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», в 2021 году в очередной раз регион досрочно завершил реконструкцию девяти участков автодорог регионального значения протяженностью 26 км. В связи с этим республике дополнительно выделено 360 млн рублей на реконструкцию региональных дорожный артерий.

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