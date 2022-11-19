Безопасные дороги

Чиновника в Ингушетии привлекли к ответственности за отсутствие дорожной разметки

0

Сотрудник администрации сельского поселения Ляжги Джейрахского района Ингушетии привлечен к дисциплинарной ответственности за отсутствие дорожной разметки, что часто провоцировало аварийные ситуации, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Проверкой установлено, что на автодороге по улице Орцханова в Ляжги отсутствовала дорожная разметка, разделяющие потоки движения транспортных средств, а также дорожная разметка, обозначающая край проезжей части. Кроме того, отсутствовал откос обочины с левой стороны с автодороги «ЧМИ-Джейрах-Таргим» и дорожные ограждения, при том, что имелось сужение дороги», — говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес главы администрации сельского поселения Ляжги внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона устранены, виновное должностное лицо муниципалитета привлечено к дисциплинарной ответственности.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобеке создали штаб по поддержке семей мобилизованных
Ингушетия присоединилась к патриотической акции «Граффити. Защитник»
В Ингушетии открыли сквер в честь погибшего участника СВО Зелемхана Вышегурова
Судебные приставы Ингушетии рассказали школьникам об их правах и обязанностях
В Ингушетии на год раньше завершат капремонт межмуниципальной дороги «Сурхахи-Яндаре»
Из Ингушетии в зону СВО передали 20 тонн гуманитарной помощи
Ингушскому аэропорту «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова 30 лет
На медицинском факультете Ингушского госуниверситета прошел фестиваль «Наука 0+»
Энергетики выдали дополнительную мощность для развития села в Ингушетии
В Ингушетии проводится проверка после обнаружения тела мужчины
В городе Малгобеке Ингушетии 24 ноября состоится ярмарка вакансий

Главное

Яндекс.Метрика

 