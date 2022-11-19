Чиновника в Ингушетии привлекли к ответственности за отсутствие дорожной разметки

«Проверкой установлено, что на автодороге по улице Орцханова в Ляжги отсутствовала дорожная разметка, разделяющие потоки движения транспортных средств, а также дорожная разметка, обозначающая край проезжей части. Кроме того, отсутствовал откос обочины с левой стороны с автодороги «ЧМИ-Джейрах-Таргим» и дорожные ограждения, при том, что имелось сужение дороги», — говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес главы администрации сельского поселения Ляжги внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона устранены, виновное должностное лицо муниципалитета привлечено к дисциплинарной ответственности.