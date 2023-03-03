Чиновников пяти министерств Ингушетии оштрафовали за нарушение трудового законодательства

В ведомстве отметили, что ранее в ходе проверок прокуратурой дана оценка исполнению требований законодательства о государственной и муниципальной службе министерствами здравоохранения, образования и науки, автомобильных дорог, природных ресурсов и экологии, а также регионального МЧС.

Проверками вскрыты системные нарушения: не ознакомление под роспись работников с принимаемыми локальными нормативными актами, не извещение о начале отпуска за две недели до его начала, предоставление отпусков не по графику, нарушение сроков оплаты труда, выплат при увольнении, нарушения при заключении трудовых договоров и другие.

В адрес руководителей министерств были внесены представления об устранении нарушений трудового законодательства, а также возбуждено 23 дела об административных правонарушениях.

«По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения закона устранены, виновным лицам назначены штрафы на общую сумму 163 тыс. рублей», — отметили в надзорном ведомстве.