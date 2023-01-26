Численность занятых в малом бизнесе в Ингушетии выросла более чем на 20%

В своем Телеграм-канале руководитель субъекта по этому поводу заметил, что новый год начался «с приятной статистики в сфере предпринимательства». Динамике, по его словам, способствовал ряд мер, принятых властями региона при поддержке федерального центра.

«Так, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» из федерального бюджета в прошлом году нам было выделено более 19 млн рублей. Свою лепту в развитие МСП вносит и региональный Фонд поддержки предпринимательства, который выделил до 28 млн рублей микрозаймов самозанятым и предпринимателям, а также поручительства на сумму 24,2 млн рублей», — отметил Калиматов.

Он напомнил, что в минувшем году были внесены изменения в закон о налоговой ставке, снизив ее с 6% до 2%.

«Данная мера значительно уменьшает размер уплачиваемых предпринимателем налогов, что делает ведение бизнеса «в открытую» более выгодным, чем тратить ресурсы на поиск путей уклонения от уплаты налогов. Налоговая льгота введена на постоянной основе, то есть, например, через год-два ее отменять не планируется», — заверил Глава.

«Кроме того, в Ингушетии работает Центр поддержки экспорта, основными функциями которого является оказание информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки предпринимателям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность», — добавил Калиматов.