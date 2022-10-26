Число безработных в Ингушетии за год сократилось на 31%

«Прежде хотелось бы отметить, что в нашем регионе на 31 % уменьшилось количество жителей, зарегистрированных в качестве безработных в органах службы занятости населения (на сегодня их количество составляет 26,7 тысяч человек). Уровень регистрируемой безработицы также снизился на 5 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10%», — цитирует пресс-служба администрации и правительства Главы региона слова Махмуд-Али Калиматова..

Юрий Чайка в свою очередь подчеркнул, что темы снижения неформальной занятости и легализации трудовых отношений являются для Северного Кавказа крайне актуальными. Однако без системного и комплексного подхода к данным вопросам работа всех заинтересованных ведомств будет неэффективной.

В целом, динамика роста самозанятых граждан в Северо-Кавказском округе, количество которых в сравнении с началом года выросло почти в 3 раза, была отмечена положительно.

«Считаю, что такого рода целенаправленная работа может стать альтернативным направлением по улучшению ситуации на рынке труда», — отметил Юрий Чайка.

По словам Главы Ингушетии, важным элементом работы по снижению безработицы является вовлечение населения в предпринимательскую деятельность, и рассказал о мерах, благодаря которым удалось достичь озвученных результатов.

«Так, за прошлый год численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства республики в 1,7 раза превысила плановое значение (13,8 тыс. человек), в том числе по количеству зарегистрированных самозанятых граждан превышение планового значения составило 4,7 раза (2,5 тыс. человек), а по работникам индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — 1,5 раза (11,2 тыс. человек)», — добавил Калиматов, отметив, что такой эффект достигнут благодаря оказанным мерам государственной поддержки.

В заключение Глава Ингушетии отметил, что в ближайшее время планируется реализация 9 инвестпроектов, общая стоимость которых составляет около 2 млрд руб. При реализации проектов запланировано создание более 400 рабочих мест.

Напомним, в октябре 2022 года в Ингушетии прошла республиканская ярмарка вакантных рабочих и учебных мест, на которую также были приглашены работодатели из других регионов, а именно: из Самарской области и города Набережные Челны.

В ярмарке приняли участие более 20 работодателей предприятий и организаций республики, в том числе ООО «РИАК», ООО «Сад-Гигант Ингушетия», швейная фабрика и другие. Всего в рамках ярмарки было предложено 1 550 рабочих мест, 900 из которых по республике, 650 рабочих мест — в других регионах страны.