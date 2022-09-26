Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 15 человек

«Президент глубоко соболезнует всем, кто потерял своих близких, своих детей в этой трагедии, и желает выздоровления тем, кто ранен в результате этого бесчеловечного террористического акта», — сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию с главой Удмуртии Александром Бречаловым, вице-премьером Татьяной Голиковой, министрами здравоохранения и просвещения Михаилом Мурашко и Сергеем Кравцовым.

Даны все необходимые поручения, в Ижевск отправлены самолеты МЧС с группами врачей, психологами, нейрохирургами, другими специалистами. Будут решаться все необходимые социальные вопросы

По предварительным данным, нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Как сообщило следствие, он был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. После нападения он покончил с собой. Нападавшим оказался 34-летний Артем Казанцев, он стоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, совершенное общеопасным способом (п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК), а также о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК России). Дело расследует Главное управление СКР. В Ижевск вылетели министры здравоохранения и просвещения Мурашко и Кравцов.