Число проверок бизнеса в Ингушетии значительно сократилось

Как сообщили в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе, в мероприятии приняли участие руководители контрольно-надзорных органов республики: Росздравнадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росприроднадзора, Роструда, Ространснадзора, ФНС. Также на заседании работали и. о. министра экономического развития РИ, прокурор отдела республиканской прокуратуры, общественные уполномоченные по защите прав предпринимателей и известные в республике бизнесмены.

Согласно данным индекса административного давления на бизнес, за прошлый год Ингушетия поднялась на 18-е место, улучшив положение субъекта в рейтинге на 64 позиции с баллами индекса 3,35 (в 2021 г. — 6,28). Об этом в своем выступлении сообщил руководитель направления расчетов рейтингов Института экономики роста имени П. А. Столыпина Кирилл Пузанков. Также эксперт федерального аппарата уполномоченного поздравил собравшихся с достигнутыми успехами.

Отмечается, что в 2022 г. территориальными подразделениями федеральных контрольно-надзорных органов в отношении субъектов предпринимательской деятельности в республике было проведено 7061 контрольно-надзорное мероприятие (на 1079 меньше, чем в 2021 году).

Профилактических рейдов в общем числе проведенных мероприятий республиканскими подразделениями федеральных контрольно-надзорных органов было проведено в 2022 году 1824, а в 2021 году — 139.

«Считаю, что в 2023 году нам необходимо не только закрепиться на достигнутых позициях, но и желательно войти в первую десятку в рейтинге административного давления. Улучшение этих показателей является важным фактором роста доверия бизнеса к государству и улучшения инвестиционной привлекательности нашего региона», — отметил бизнес-уполномоченный Ингушетии Мурат Хаматханов.

На совещании выступил руководитель управления Росздравнадзора по РИ Ахмед Боров, который в своем выступлении обозначил проблему, связанную с массовым отказом субъектов предпринимательства от профилактических мероприятий.

Принимавшие участие в работе круглого стола бизнесмены отметили, что стало комфортнее работать из-за значительного снижения проверок, ранее проводившихся КНО.

В завершение мероприятия были озвучены предложения, выработанные в ходе работы круглого стола:

1. Увеличить объем публичной информации для субъектов предпринимательства о праве пользоваться профессиональной консультацией контролирующих органов.

2. Увеличить долю профилактических мероприятий в общем количестве контрольно-надзорных и профилактических мероприятий.

3. Увеличить долю предупреждений от общего числа наказаний по линии Роспотребнадзора, Ростехнадзора и Роструда республики.