Число самозанятых в Ингушетии за год выросло на 63%

«Это отличный результат и итог работы кабинета министров. Суммарный доход, полученный самозанятыми с начала действия режима, составил 850 млн рублей. Эти цифры доказывают, что в регионе создан здоровый климат и эффективные условия для ведения бизнеса, а нашим жителям комфортно использовать преференции в виде льготного налогового режима. Статус самозанятого приобретает в региональном сообществе все большее доверие», — отметил руководитель субъекта.

Он напомнил, что в республике в целях поддержки бизнесменов реализуются мероприятия, в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Махмуд-Али Калиматов отметил, что начинающим предпринимателям оказывает поддержку республиканский Бизнес-инкубатор, который сдает в аренду нежилые помещения с необходимой оргтехникой и мебелью. Также Фонд поддержки предпринимательства предоставляет микрозаймы и поручительства по кредитам и многое другое.

«Дальше — больше», — подчеркнул Глава.