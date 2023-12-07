Число самозанятых в Ингушетии за год выросло на 63%
По данным Минэкономразвития России, Ингушетия возглавила рейтинг субъектов федерации, показав рост числа самозанятых на 63% — с 8,9 тыс. в 2022 году до 15,7 тыс. человек в текущем, сообщил в своем Телеграм-канале Глава республики Махмуд-Али Калиматов.
«Это отличный результат и итог работы кабинета министров. Суммарный доход, полученный самозанятыми с начала действия режима, составил 850 млн рублей. Эти цифры доказывают, что в регионе создан здоровый климат и эффективные условия для ведения бизнеса, а нашим жителям комфортно использовать преференции в виде льготного налогового режима. Статус самозанятого приобретает в региональном сообществе все большее доверие», — отметил руководитель субъекта.
Он напомнил, что в республике в целях поддержки бизнесменов реализуются мероприятия, в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Махмуд-Али Калиматов отметил, что начинающим предпринимателям оказывает поддержку республиканский Бизнес-инкубатор, который сдает в аренду нежилые помещения с необходимой оргтехникой и мебелью. Также Фонд поддержки предпринимательства предоставляет микрозаймы и поручительства по кредитам и многое другое.
«Дальше — больше», — подчеркнул Глава.