Число террористических преступлений в Ингушетии снизилось на 11%

Отмечается, что в регионе в 2022 году зафиксировано всего 94 преступления террористической направленности.

Спад подобных преступлений отмечается и других регионах СКФО. Так, в Чечне в нынешнем году зафиксировано 100 преступлений, что меньше на 20%, чем в 2021 году. В Северной Осетии зарегистрировано всего 7 подобных преступлений, это меньше на 22%, чем годом ранее.

В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, напротив, зафиксировали увеличение таких преступлений. Так, в КБР их число за отчетный период составило 72 (+9,1%), а в КЧР — 26 (+30%).