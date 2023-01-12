Криминал

Число террористических преступлений в Ингушетии снизилось на 11%

0

В Ингушетии с января по ноябрь 2022 года число террористических преступлений сократилось на более чем 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данный, следует из статистики генпрокуратуры России.

Отмечается, что в регионе в 2022 году зафиксировано всего 94 преступления террористической направленности.

Спад подобных преступлений отмечается и других регионах СКФО. Так, в Чечне в нынешнем году зафиксировано 100 преступлений, что меньше на 20%, чем в 2021 году. В Северной Осетии зарегистрировано всего 7 подобных преступлений, это меньше на 22%, чем годом ранее.

В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, напротив, зафиксировали увеличение таких преступлений. Так, в КБР их число за отчетный период составило 72 (+9,1%), а в КЧР — 26 (+30%).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Главе Ингушетии представили нового руководителя судебных приставов региона
В Ингушетии впервые за 20 лет реконструировали единственный горный лагерь
Причиной отключения электричества в Магасе стал обрыв подземного кабеля
В Назрановском районе Ингушетии провели акцию «Берегите наш язык»
В парламенте Ингушетии обсудили законопроект, регулирующий земельные отношения
В селе Новый Редант Ингушетии прошла беседа со школьниками о вреде курения
В предгорной Ингушетии пройдёт слёт волонтёров
Калиматов поздравил работников и ветеранов прокуратуры республики с профессиональным праздником
Сельским школьникам Ингушетии рассказали о творчестве Алексея Толстого
В селе Нестеровское Ингушетии продолжается строительство новой школы
В Карабулаке Ингушетии на 6 часов отключат электроэнергию в связи с ремонтными работами

Главное

Яндекс.Метрика

 