Коронавирус

Число умерших от Covid-19 в Ингушетии возросло до 350 человек

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В Ингушетии за сутки умерли два пациента с коронавирусом, всего — 350 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

На 19 октября в республике проведено 489 262 скрининговых исследования, 22 766 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+68 за сутки).

Выздоровело — 20 855 (+33 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 73.

405 человек госпитализировано, 165 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 40 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 28 — на ИВЛ.

1156 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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