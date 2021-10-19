Число умерших от Covid-19 в Ингушетии возросло до 350 человек
В Ингушетии за сутки умерли два пациента с коронавирусом, всего — 350 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
На 19 октября в республике проведено 489 262 скрининговых исследования, 22 766 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+68 за сутки).
Выздоровело — 20 855 (+33 за сутки).
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 73.
405 человек госпитализировано, 165 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 40 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 28 — на ИВЛ.
1156 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.