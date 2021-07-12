Число умерших от Covid-19 в Ингушетии выросло до 200 человек
В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего умерло — 200 человек.
На 12 июля в республике проведено 365 435 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, всего 16614 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+44 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Выздоровело за весь период — 15851.
Из 230 человек, подозрительных и подтвержденных на коронавирус, 109 — госпитализировано с лабораторно подтвержденным диагнозом.
В тяжелом состоянии, в отделении реанимации находятся 24 пациента, из них 13 — на ИВЛ.
303 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.