Число умерших от Covid-19 в Ингушетии выросло до 200 человек

На 12 июля в республике проведено 365 435 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, всего 16614 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+44 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело за весь период — 15851.

Из 230 человек, подозрительных и подтвержденных на коронавирус, 109 — госпитализировано с лабораторно подтвержденным диагнозом.

В тяжелом состоянии, в отделении реанимации находятся 24 пациента, из них 13 — на ИВЛ.

303 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.