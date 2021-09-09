Число умерших с Covid-19 в Ингушетии возросло до 290 человек

На 9 сентября в регионе проведено 440 492 скрининговых исследования, 20 221 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+64 за сутки).

Выздоровело за весь период — 18 639 (+46 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 73.

315 человек госпитализировано, из них 140 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

32 пациента в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 28 — на ИВЛ.

977 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.