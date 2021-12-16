Число умерших с Covid-19 в Ингушетии возросло до 450 человек

На 16 декабря в республике проведено 572 426 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 27 485 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+86 за сутки).

Выздоровело 25 536 человека (+63 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 93.

318 человек госпитализировано,149 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 30 пациентов находятся в реанимации, из них 17 — на ИВЛ.

1181 житель региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.