Число умерших с Covid-19 в Ингушетии возросло до 490 человек

На 14 января в республике проведено 619 794 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 29 600 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+73 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выписан по выздоровлении 27 701 пациент (+65 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 81.

243 человека госпитализировано, 131 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 31 пациент в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 14 — на ИВЛ.

1166 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.