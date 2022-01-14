Коронавирус

Число умерших с Covid-19 в Ингушетии возросло до 490 человек

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В Ингушетии за прошедшие сутки скончался один пациент с коронавирусом, число умерших возросло до 490 человек.

На 14 января в республике проведено 619 794 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 29 600 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+73 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выписан по выздоровлении 27 701 пациент (+65 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 81.

243 человека госпитализировано, 131 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 31 пациент в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 14 — на ИВЛ.

1166 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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