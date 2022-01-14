Число умерших с Covid-19 в Ингушетии возросло до 490 человек
В Ингушетии за прошедшие сутки скончался один пациент с коронавирусом, число умерших возросло до 490 человек.
На 14 января в республике проведено 619 794 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 29 600 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+73 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Выписан по выздоровлении 27 701 пациент (+65 за сутки).
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 81.
243 человека госпитализировано, 131 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 31 пациент в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 14 — на ИВЛ.
1166 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.