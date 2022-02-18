Число умерших с Covid-19 в Ингушетии возросло до 530 человек

На 18 февраля в республике проведено 686 726 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 37 628 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+282 за сутки).

Выздоровело — 31 730 (+206 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 122 жителя региона старше 60 лет.

286 человек госпитализировано, 151 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 25 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 19 из них — на ИВЛ.

5 082 жителя республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.