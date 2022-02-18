Коронавирус

Число умерших с Covid-19 в Ингушетии возросло до 530 человек

0

В Ингушетии за минувшие сутки умер один пациент с коронавирусом, всего — 530 человек.

На 18 февраля в республике проведено 686 726 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 37 628 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+282 за сутки).

Выздоровело — 31 730 (+206 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 122 жителя региона старше 60 лет.

286 человек госпитализировано, 151 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 25 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 19 из них — на ИВЛ.

5 082 жителя республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Миннац Ингушетии провёл акцию по раздаче медицинских масок в мечетях
Национальная библиотека Ингушетии приглашает пятиклассников на конкурс на лучшее знание родного языка
В Ингушетии начали готовить спутникостроителей
Роман Левченко утвержден в должности гендиректора компании «Россети Северный Кавказ»
Ингушский атлет стал призером чемпионата России по армрестлингу
Временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 июля
Единороссы Ингушетии провели благотворительную акцию в городе Малгобеке
Представители Минсельхоза Ингушетии приняли участие в работе форума фермеров в Москве
В мэрии Магаса ищут рабочих для озеленения города
Прокурор Ингушетии инициирует установление порядка выплаты поощрения уволенным с гражданской службы
В Ингушетии определят лучшие дизайн-проекты благоустройства улиц в ходе голосования

Главное

Яндекс.Метрика

 