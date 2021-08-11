Число умерших с Covid-19 в Ингушетии выросло до 240 человек
В Ингушетии за сутки скончались три пациента с коронавирусом, всего — 240 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
На 11 августа в регионе проведено около 403 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 18267— впервые установленных диагнозов Covid-19 (+59 за сутки).
Выздоровело — 16656 (+41 за сутки).
Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на коронавирус, госпитализировано 464, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 196.
32 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 16 человек — на ИВЛ.
907 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.