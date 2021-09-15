Число умерших с Covid-19 в Ингушетии выросло до 300 человек
В Ингушетии за сутки умерли три пациента с коронавирусом, всего — 300 человек, сообщает республиканский оперативный штаб.
На 15 сентября в регионе проведено 447 593 скрининговых исследований, 20 577 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+58 за сутки).
Выздоровело — 18 961 (+26 за сутки).
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 68.
278 человек госпитализировано, из них 107 с лабораторно подтвержденным диагнозом.
25 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 22 — на ИВЛ.
1038 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.