Число умерших с Covid-19 в Ингушетии выросло до 300 человек

На 15 сентября в регионе проведено 447 593 скрининговых исследований, 20 577 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+58 за сутки).

Выздоровело — 18 961 (+26 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 68.

278 человек госпитализировано, из них 107 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

25 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 22 — на ИВЛ.

1038 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.