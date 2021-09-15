Коронавирус

Число умерших с Covid-19 в Ингушетии выросло до 300 человек

0

В Ингушетии за сутки умерли три пациента с коронавирусом, всего — 300 человек, сообщает республиканский оперативный штаб.

На 15 сентября в регионе проведено 447 593 скрининговых исследований, 20 577 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+58 за сутки).

Выздоровело — 18 961 (+26 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 68.

278 человек госпитализировано, из них 107 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

25 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 22 — на ИВЛ.

1038 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Сунженская участковая больница в Ингушетии получила новую машину скорой помощи
Житель Ингушетии получил год и семь месяцев за убийство в состоянии аффекта
В управлении Роспотребнадзора по Ингушетии открыта «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ
На реконструируемом участке ФАД «Кавказ» в Ингушетии дополнительно построят надземные переходы
В дни выборов в Назрановском районе Ингушетии будут работать ярмарки
В городе Малгобеке Ингушетии продолжаются работы по благоустройству улицы Тимирязева
Студенты организаций среднего профессионального образования впервые сдадут всероссийские проверочные работы
Большая часть решений по развитию страны, инициированных «Единой Россией», уже реализуются — Путин
В Ингушетии за сутки умерли два человека с Covid-19
Ингушетия получит 75 млн руб. на закупку более 5 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора
В Ингушетии школьников и студентов будут водить на экскурсии в дни голосования

Главное

Яндекс.Метрика

 