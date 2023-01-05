Число волонтеров в Ингушетии за 2022 год увеличилось два раза

Об этом Главе республики Махмуд-Али Калиматову сообщил руководитель комитета по делам молодежи региона Адам Мальсагов.

По его словам, в настоящее время на территории субъекта функционируют региональные отделения таких всероссийских добровольческих организаций, как: штаб #МЫВМЕСТЕ, Волонтеры Победы, Волонтеры-медики, Волонтеры-экологи «Делай!», Волонтеры культуры, Волонтеры гостеприимства и другие.

Мальсгов отметил, что добровольцы принимают активное участие в подготовке и проведении федеральных и региональных мероприятий, среди которых празднование 30-летия Ингушетии (170 волонтеров), акция «Мехка сагIа» (более 150 привлеченных молодых людей), цикл акций по пропаганде донорства крови и костного мозга. Это — более 30 тренингов с общим охватом 4200 человек и 21 мероприятие по сдаче крови с охватом — 520 доноров, «Сад Памяти» — более 100 волонтеров, субботники в горной и равнинной части Ингушетии с общим охватом более 600 волонтеров.

По данным портала DOBRO. RU, за 10 месяцев зарегистрировано 219 мероприятий с общим охватом 25 370 человек.

«Знаю, что ваши ребята принимают активное участие во Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ по оказанию помощи семьям военнослужащих. Проведена работа по составлению паспортов семей мобилизованных, а также выявлены и обрабатываются актуальные проблемы, которые их волнуют. Было собрано и направленно 12 тонн гуманитарной помощи. Хочу выразить отдельную благодарность всем, кто в этом участвует. Для семей это — серьезная поддержка, им важно чувствовать помощь и заботу, а особенно приятно от таких юных и преисполненных добрых чувств юношей и девушек», — подчеркнул Калиматов.

«Вместе с тем, хотелось бы упомянуть, что в этом году комитетом по делам молодежи была подготовлена и подана заявка для участия во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел». По итогам заочной и очной защиты практика ведомство вошло в список 30 лучших практик по всей России, и впервые за 5 лет мы получили грант в размере 8,6 млн рублей на создание добровольческого ресурсного центра в 2023 году», — добавил Мальсагов.