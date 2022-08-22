Член Комитета содействия поиску заложников и без вести пропавших Айна Буружева награждена юбилейной медалью Ингушетии

Как сообщили в пресс-службе Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии, участвовать в поисках без вести пропавших Айну Буружеву сподвигло несчастье, постигшее ее семью. Во время конфликта 1992 года в Пригородном районе и Владикавказе без вести пропали ее отец, три брата, дядя и тетя по отцу и двоюродный брат.

По словам собеседника, помимо общественной деятельности Айна Османовна с недавних пор занимается живописью. В мае 2021 года в музее ИЗО Ингушетии у Айны Буружевой состоялась первая персональная выставка «Мои впечатления в красках». Она является членом общественной организации «Союз художников Республики Ингушетия».