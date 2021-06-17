Члена ОПГ осудили в Ингушетии за торговлю наркотиками

«Согласно материалам уголовного дела, осужденный являлся участником организованной группы, причастной к организации канала незаконного оборота сильнодействующих наркотиков», — отметили в пресс-службе.

По данным собеседника издания, задокументированы три эпизода преступной деятельности группы, изъято более 2,6 кг наркотиков.

При попытке сбыта героина фигурант 1996 года рождения был задержан, наркотическое средство обнаружено и изъято из незаконного оборота сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Ему инкриминировали ч. 3 ст. 30 (покушение на совершение преступления) и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.