Происшествие

Члены НВФ открыли стрельбу по силовикам в Ингушетии при попытке задержания

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Участники бандгруппы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Малгобекском районе Ингушетии, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе УФСБ РФ по республике.

«Оперативным штабом в Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции получена информация о месте нахождения членов бандгруппы
в с. п. Зязиков-Юрт Малгобекского района», — сказал собеседник.

По его словам, при попытке задержания последние оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия» сотрудники правоохранительных органов вышли на след бандгруппы, причастной к обстрелу поста ДПС на границе Северной Осетии и Ингушетии 27 марта и сотрудников ПДН на территории кошары на окраине Малгобека 3 апреля.

Перестрелка идет в районе, где с 20 часов 3 апреля решением оперштаба введен режим КТО.

Информации о погибших нет, по предварительным данным ранен полицейский. Участники НВФ взяты в кольцо. Они заблокированы в частном доме.

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