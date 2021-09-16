Члены общественной наблюдательной комиссии Ингушетии проверили готовность следственного изолятора к выборам

Кроме того, ими была проведена проверка готовности учреждения к реализации избирательных прав находящихся там граждан.

Правозащитники совершили обход режимных корпусов, посетили карантинное отделение для вновь прибывших подозреваемых, обвиняемых и осужденных, помещения для осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию СИЗО-1, а также осмотрели помещение, предназначенное для голосования, расположенное в здании следственного изолятора.

Особое внимание общественников было уделено информационным стендам с необходимыми наглядными материалами о предстоящих выборах и наличию методических рекомендаций по организации голосования.

По итогам визита состоялась рабочая встреча общественников с начальником ОФСИН России по республике Сергеем Ролдугиным, в ходе которой были рассмотрены вопросы взаимодействия пенитенциарного ведомства с представителями общественности, а также вопросы реализации избирательных прав лиц, находящихся под стражей.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ОФСИН по региону, в завершение встречи Сергей Ролдугин поблагодарил правозащитников за конструктивное взаимодействие, а они в свою очередь передали в дар библиотеке СИЗО-1 более 100 книг.