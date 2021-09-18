Члены участковой избирательной комиссии № 724 села Барсуки выехали на дом к избирателям

Выездное голосование было организовано для лиц, которые по различным причинам испытывают трудности при посещении участков для голосования.

Голосование на дому в Барсуках проводилось для людей, которым тяжело это сделать по состоянию здоровья, из-за ограниченных физических возможностей, необходимости заботиться о другом человеке и т. д.

Напомним, получив от избирателя письменную заявку на голосование дома, члены избирательной комиссии приезжают к нему на дом, используя все меры и средства индивидуальной защиты. При необходимости можно связаться с участковой избирательной комиссией и по телефону.