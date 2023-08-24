Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Ингушетии

В МЧС по республике призвали жителей и гостей региона быть предельно осторожными с огнем, ограничить выходы на природу.

Напомним, что при V классе пожарной опасности, возгорания появляются от любого источника огня и повышенных температур, огонь быстро распространяется. Непосредственное тушение лесных пожаров возможно только в начальной стадии их формирования. То есть при пятом классе разросшийся лесной пожар потушить практически невозможно, только отбить территорию, чтобы огонь не распространился дальше.