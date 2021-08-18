Цифровой диалог: «Ростелеком» помог организовать Прямую линию с губернатором Астраханской области

««Ростелеком» в Астрахани постоянно обеспечивает цифровой связью видеотрансляции мероприятий различного уровня. И в этот раз мы провели большую работу, чтобы жители Астраханской области смогли увидеть трансляцию в прямом эфире и задать Игорю Бабушкину волнующие их вопросы», — сообщил Сергей Овсянников, директор Астраханского филиала ПАО «Ростелеком».

Сотрудники компании перед проведением Прямой линии протестировали оборудование, точки доступа и каналы связи и убедились в их бесперебойной работе. Такую форму обратной связи для общения с жителями губернатор использует впервые.

«Астраханцы задавали губернатору вопросы из разных районов области. Учитывая высокий спрос на живое общение с главой региона, для нас в этот момент была очень важна качественная связь. Благодаря компетенциям «Ростелекома» трансляция прошла без сбоев, и астраханцы смогли услышать ответы на самые важные вопросы», — рассказал Андрей Сашин, министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области.

На прямую линию с Игорем Бабушкиным поступило около 2000 обращений, в том числе на специальный сайт и по телефону горячей линии.