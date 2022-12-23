Мероприятие

ЦКР столицы Ингушетии приглашает на новогоднюю встречу

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В Центре культурного развития города Магаса 24 декабря культурное пространство «Полёт мысли» проводит новогоднюю встречу, сообщила пресс-служба ЦКР.

Участников масштабного мероприятия ждет насыщенная программа. Известные ремесленники республики проведут мастер-классы. Их представят цветочная мастерская Queen Flowers (сборка букетов и роспись новогодних пряников), студия дизайна по пошиву костюма модельера Зинель Бековой, мастерская гончарного искусства Марьям Султыговой (выставка работ живописи и художественная керамика), ресторан il mondo (приготовление азербайджанского плова с дегустацией), студия «Истинг» (валяние войлока и выставка ковров).

В развлекательной части программы выступят заслуженная артистка Ингушетии Марина Экажева, народная артистка республики Айна Гетагазова, поэтесса и заслуженный работник культуры РИ Тамара Чаниева.

Также в кинотеатре состоится показ японского аниме. В перерывах гостей ждёт кофе-брейк и общение со звёздными гостями.

Мероприятие пройдет с 10 до 18 часов.

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