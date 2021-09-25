Цорлоевскую нефтяную скважину в Ингушетии включили в актуализированный перечень госзаказа

Договоренность об этом была достигнута на встрече в Москве исполняющего обязанности первого заместителя председателя правительства региона Магомеда Евлоева с врио руководителя федерального агентства по недропользованию Евгением Петровым, в которой приняли участие заместитель руководителя Роснедр Орест Каспаров и начальник департамента по недропользованию по СКФО Станислав Вертий.

Стороны рассмотрели и другие аспекты взаимодействия в области недропользования, в том числе проблемы ликвидации экологически опасных сероводородосодержащих скважин нераспределенного фонда Даттыхского месторождения.

Напомним, что Ингушетия относится к числу старейших нефтедобывающих регионов России. В период с 1995 по 2020 годы, уровень добычи нефти в регионе резко упал и составлял 188-45 тыс. тонн в год.

Годовой уровень добычи нефти в настоящее время обеспечивается за счет эксплуатации в значительной степени истощенных месторождений. Резко возрос фонд бездействующих, простаивающих и законсервированных скважин на разрабатываемых залежах.

К настоящему времени промышленные запасы открытых ранее месторождений на 94% выработаны.

Анализ проектных документов разработки четырех пребывающих в эксплуатации нефтяных месторождений свидетельствует о снижении установленных проектных уровней добычи нефти на 10% ежегодно, что, без сомнения, приведет к новым сокращениям рабочего и технического персонала предприятия и уменьшению поступлений в республиканский бюджет налоговых платежей.

Перспективы обнаружения крупных скоплений углеводородов на территории республики связаны с глубокими горизонтами.

Объектом исследований является подсолевая часть верхнеюрского комплекса пород, где предполагается вскрытие подсолевых юрских отложений. Прогнозные ресурсы этих отложений по результатам бурения могут составить по разным оценкам от 300 до 700 млн тонн углеводородного сырья.

Реализация этой задачи возможна за счет бурения в Ингушетии параметрической скважины Цорлоевская номер один, расположенной на южном склоне Сунженского хребта.