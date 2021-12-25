Коронавирус

Covid-19 в Ингушетии за минувшие сутки выявлен у 78 человек

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Три пациента с коронавирусом умерли в Ингушетии за минувшие сутки, всего — 470 человек.

На 25 декабря в регионе 28 205 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+78 за сутки), сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Выздоровело всего 26 333 пациента (+ 65 за сутки).

В России за весь период заболело 10 368 299 человек, выздоровело — 9 222 946, умерло — 303 250.

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