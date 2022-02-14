Covid-19 за минувшие сутки выявлен у 379 жителей Ингушетии

Всего умерло 524 человека, выздоровело — 30 944 (+164 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

357 человек госпитализировано, 194 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 35 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 24 из них — на ИВЛ.

4 453 жителя республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.