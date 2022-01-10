Коронавирус

Covid-19 за минувшие сутки выявлен у 60 жителей Ингушетии

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За прошедшие сутки в Ингушетии скончался один пациент с коронавирусом, всего — 486 человек.

На 10 января в республике всего проведено 612 546 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 29 317 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+60 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело — 27 446 человек (+73 за сутки).

249 человек госпитализировано, 120 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 34 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 15 человек — на ИВЛ.

1136 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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