Covid-19 за сутки выявлен у 223 жителей Ингушетии

Всего умерло 530 человек, выздоровело — 31 961 (+231 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 116 жителей региона старше 60 лет.

256 человек госпитализировано, 152 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 19 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, все они — на ИВЛ.

5 104 жителя республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.