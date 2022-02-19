Коронавирус

Covid-19 за сутки выявлен у 223 жителей Ингушетии

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На 19 февраля в Ингушетии проведено 688 580 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 37 851 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+223 за сутки).

Всего умерло 530 человек, выздоровело — 31 961 (+231 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 116 жителей региона старше 60 лет.

256 человек госпитализировано, 152 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 19 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, все они — на ИВЛ.

5 104 жителя республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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