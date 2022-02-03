Коронавирус

Covid-19 за сутки выявлен у 286 жителей Ингушетии

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На 3 февраля в Ингушетии проведено 658 183 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 32 324 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+286 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

За минувшие сутки умерло два пациента, всего 511 человек, выздоровело — 29 201 (+69 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 160.

325 человек госпитализировано, 172 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 32 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 19 из них — на ИВЛ.

2 287 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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