Covid-19 за сутки выявлен у 286 жителей Ингушетии

За минувшие сутки умерло два пациента, всего 511 человек, выздоровело — 29 201 (+69 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 160.

325 человек госпитализировано, 172 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 32 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 19 из них — на ИВЛ.

2 287 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.