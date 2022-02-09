Covid-19 за сутки выявлен у 370 жителей Ингушетии
На 9 февраля в Ингушетии проведено 670 400 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 34 407 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+370 за сутки).
За прошедшие стуки умер один пациент, всего — 517 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
Выздоровело — 29 984 (+211 за сутки).
359 человек госпитализировано, 196 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 32 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 22 из них — на ИВЛ.
3 547 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.