Covid-19 за сутки выявлен у 65 жителей Ингушетии

На 5 января в республике всего проведено 604 644 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 28 976 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+65 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело —27 067 (+69 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 100.

228 человек госпитализировано, 118 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 30 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 15 человек — на ИВЛ.