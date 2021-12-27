Covid-19 за сутки выявлен у 68 жителей Ингушетии
По состоянию на 27 декабря в Ингушетии всего проведено 589 289 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 28 354 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+68 за сутки).
Всего умерло 473 человека, выздоровело — 26 472 (+61 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 96.
289 человек госпитализировано, 118 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 27 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 18 человек — на ИВЛ.
1120 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.