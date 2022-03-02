Коронавирус

Covid-19 за сутки выявлен у 72 жителей Ингушетии

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На 2 марта в Ингушетии проведено 709 565 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 39 233 впервые установленный диагноз Covid-19 (+72 за сутки).

Умерло всего 539 человек, выздоровело — 34 214 (+256 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 73 жителя региона старше 60 лет.

161 человек госпитализировано, 69 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 17 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 9 из них — на ИВЛ.

4 319 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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