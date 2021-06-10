ЦУР Ингушетии и мэрия Назрани оперативно отреагировали на обращение по поводу неудовлетворительного состояния дороги

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Центр управления регионом Ингушетии зафиксировал в Instagram публикацию гражданина с просьбой отремонтировать грунтовый участок дороги от Алханчуртского канала до остановки имени Сагова в Гамурзиевском административном округе Назрани.

После проливных дождей на дороге образовались огромные колеи и глубокие лужи, затрудняя передвижение как для пешеходов, так и для водителей. «Мы вынуждены проходить через грязь и жижу. Большая просьба — оказать содействие в решении данной проблемы», — процитировали автора поста в ЦУР Ингушетии.

Информацию незамедлительно передали в администрацию Назрани. Там незамедлительно отреагировали и, задействовав главу Гамурзиевского административного округа Рустама Костоева, занялись решением данного вопроса.

Оперативная и слаженная работа в короткий срок дала хороший результат. Рабочая бригада провела грейдирование дороги, и сейчас она находится в удовлетворительном состоянии.

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