ЦУР Ингушетии обеспечит информационное сопровождение спецпроекта по «реабилитации» простаивающих предприятий

Вопросы информационного сопровождения «реабилитации» производств обсудили премьер-министр республики Владимир Сластенин и руководитель ЦУР Магомед Мальсагов.

«ЦУР станет центром информационного сопровождения проекта на всех этапах его реализации. Мы планируем провести три социологических исследования, чтобы оценить заинтересованность населения к текущему проекту, а также определить возможный кадровый резерв», — отметил Мальсагов, сообщили газете «Ингушетия» в центре управления регионом.

По словам собеседника, ЦУР также задействует весь блок аналитики для выработки предложений и инициатив жителей региона путем анализа пользовательских реакций в информационном поле.

«Ежемесячно мы будем предоставлять Главе и правительству республики аналитические документы и информационные материалы по промежуточным и финальным результатам реализации проекта, которые будут опубликованы для полной прозрачности», — добавил Мальсагов.

Председатель правительства Сластетин в ходе беседы подчеркнул, что подобный проект не может не радовать население, так как он является важным шагом в развитии экономики и промышленности субъекта. Кроме того, проект поможет создать новые рабочие места для жителей, а также увеличить налоговые поступления в бюджет региона.

По его мнению, правильно выстроенная информационная кампания играет очень важную роль в процессе реализации такого масштабного и значимого для региона проекта.

«Надеюсь, что совместными усилиями с Центром мы сможем поэтапно донести до населения всю важность и прозрачность программы», — отметил Сластенин.

Напомним, что в 2019 году по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в республике создана рабочая группа по решению вопросов «реабилитации» 11 простаивающих предприятий в регионе.