ЦУР

ЦУР Ингушетии открыты муниципальные подразделения во всех городах и районах региона

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Во всех районах и городах республики центром управления регионом Ингушетии открыты муниципальные подразделения, внедрена система «Bi-ЦУР», которая консолидирует все обращения граждан и дает объективную картину положения дел.

Об этом на совещании в правительстве под руководством премьер-министра региона Владимира Сластенина сообщил руководитель ЦУР Магомед Мальсагов.

По его словам, улучшена работа региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления в системе «Инцидент-менеджмент». В прошлом году по сравнению с 2020-м снижено общее количество обращений и жалоб на 25% (было 9 134, стало 6 901), сокращено время ожидания ответа на 75% (было 13ч 52мин, стало 3ч 29мин), а также уменьшилось количество просроченных инцидентов на 92% (было 2 391, стало 182). Ведется ежедневный контроль качества решений, чем повышен уровень удовлетворенности жителей.

Также внедрена система «Платформа обратной связи», проведено комплексное подключение министерств, ведомств и муниципалитетов, зарегистрированы личные кабинеты для всех подведомственных организаций.

Кроме того, ресурсы ЦУР были подключены к организации успешно прошедшего онлайн-голосования по отбору объектов благоустройства в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

На совещании было отмечено, что на основании аналитики ЦУР совместно с правительством Ингушетии и ответственными ведомствами через протокольные поручения реализуются проекты по проблемным вопросам региона, инициируются решения крупных региональных кейсов.

По итогам совещания были вынесены предложения по улучшению взаимодействия между центром и органами исполнительной и муниципальной властей региона.

Сластенин подчеркнул, что платформа создана для удобства населения и обращения людей не должны оставаться без ответа и решения, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

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