ЦУР Ингушетии совместно с Минобрнауки республики запустил чат-бот для помощи абитуриентам

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном ЦУРе, чат-бот предоставит необходимую информацию о вузах и ссузах республики, количестве мест по направлениям, необходимых документах, сроках приема документов, вступительных испытаниях.

Создатели чат-бота надеются, что он станет надежным помощником для абитуриентов. Программа поможет выпускнику сориентироваться при поступлении в учебные заведения республики.