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ЦУР Ингушетии совместно с Минобрнауки республики запустил чат-бот для помощи абитуриентам

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Центр управления регионом Ингушетии совместно с Минобрнауки республики запустил чат-бот «Абитуриент_РИ», который предназначен для помощи абитуриентам, а также будет полезен для родителей.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном ЦУРе, чат-бот предоставит необходимую информацию о вузах и ссузах республики, количестве мест по направлениям, необходимых документах, сроках приема документов, вступительных испытаниях.

Создатели чат-бота надеются, что он станет надежным помощником для абитуриентов. Программа поможет выпускнику сориентироваться при поступлении в учебные заведения республики.

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