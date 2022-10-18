Дебошир из Ингушетии ответит в суде за нападение на полицейского

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Житель Ингушетии стал фигурантом уголовного дела после нападения на полицейского. Ему вменяют статью «применение насилия в отношении представителя власти», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«Как установлено в ходе предварительного следствия, 10 октября 2022 года в ходе патрулирования в городе Сунжа Ингушетии полицейским мобильного взвода 1 роты ОБ ППСП МО МВД России «Сунженский» был установлен житель республики, нарушающий общественный порядок. Сотрудником полиции было предложено нарушителю проехать в участок для составления протокола, после чего подозреваемый ударил сотрудника в лицо и плечо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушитель задержан.

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