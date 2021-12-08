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Дед Мороз из Великого Устюга пробудет в Ингушетии более трех часов

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26 декабря утром на железнодорожную станцию «Назрань» Ингушетии прибудет поезд Деда Мороза из Великого Устюга, который пробудет в республике более трех часов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

В ходе совещания в правительстве вице-премьер Марьям Амриева поручила ответственным должностным лицам подготовить привокзальную площадь и перрон, а министерству культуры организовать культурную программу. Намечены концерт, викторина и общение с Дедом Морозом, который проведет тур по оформленному составу и сфотографируется со всеми желающими.

По данным Минобразования республики в мероприятии примут участие более 80 учащихся школ и воспитанников интернатов, из которых будут сформированы группы по 15 человек с сопровождающими.

Репетицию и проверку подготовки к торжеству планируется провести 14 декабря на железнодорожном вокзале города Назрани.

Амриева обратила внимание на необходимость обеспечения всех присутствующих средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, соблюдении дистанции и других, установленных Роспотребнадзором мер для предотвращения распространения Covid-19.

В мероприятиях по обеспечению безопасности участников события задействован ряд министерств и ведомств. Начальнику железнодорожной станции «Назрань» и представителям профильных ведомств рекомендовано направить письма в МВД и МЧС по республике.

Напомним, что поезд прибывает в Назрань 26 декабря в 8:40 мск и отбывает в 12 часов дня. Путешествие Деда Мороза из Великого Устюга по стране стартовало 5 декабря и будет длиться 41 день.

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