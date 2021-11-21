Бюджет

Дефицит социально ориентированного бюджета Ингушетии на 2022 год составит 50,3 млн рублей

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В парламенте Ингушетии под председательством руководителя комитета Народного собрания по бюджету и налогам Магомета-Сали Добриева прошли публичные слушания по проекту закона о бюджете на 2022 год.

Открывая заседание Добриев отметил, что «приоритетами бюджетной политики субъекта на будущий год и плановый период являются выполнение социальных обязательств и реализация национальных проектов в Ингушетии», сообщает пресс-служба НС.

Основные параметры главного финансового документа будущего года в своем докладе осветил заместитель министра финансов республики Руслан Горбаков.

По его словам, после окончания формирования доходной и расходной частей проекта основные характеристики республиканского бюджета на 2022 год сложились следующим образом: общий объем доходов бюджета составил 29 923,3 миллионов рублей, объем расходов — 29 973,6 миллионов рублей, дефицит республиканского бюджета — 50,3 миллиона рублей.

В докладе было отмечено, что на образование направлено — 35,2%, здравоохранение — 4,4% (значительную часть этой суммы составят средства на лекарственное обеспечение жителей региона) и социальную политику —37,4%.

Докладчик обратил внимание на то, что бюджет республики, как и в предыдущие годы, является социально ориентированным. Это характеризуется исполнением расходных полномочий региона в пределах 80,7% от общего объема расходов бюджета.

Также прозвучало, что расходы бюджета сформированы в рамках 23 государственных программ. Общий объем программных расходов бюджета составил 94,3%.

Участие в обсуждении проекта закона о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов приняли депутаты, представители органов исполнительной власти, контрольных органов, федеральных ведомств, муниципальных образований, общественники.

На мероприятии выступили аудитор контрольно-счетной палаты Ингушетии Магомед-Башир Аушев и исполняющий обязанности министра экономического развития республики Магомед Осканов.

В завершении заседания, состоялась дискуссия, в процессе которой парламентарии и участники слушаний задали докладчикам ряд вопросов, касающихся лекарственного обеспечения, поддержки муниципальных органов власти, прогнозов собираемости налогов, кредиторской задолженности, обеспечения вводимых объектов образования.

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