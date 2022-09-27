Делегация Агентства стратегических инициатив прибыла в Ингушетию с рабочим визитом

Глава Ингушетии сообщил, что реализацией своих проектов в регионе заинтересованы разные инвесторы, которые уже запустили в регионе завод сверхъярких диодов, который производит энергосберегающее осветительное оборудование, предприятие по производству детского питания, швейную и обувную фабрики, птицекомплекс «Южный», агрокомплекс «Сунжа».

Также Глава региона отметил, что в текущем году аграрии региона побили рекорд по сбору урожая зерновых — только с 1 гектара было собрано около 45 центнеров, тогда как еще пять лет назад эта цифра составляла 10-15 центнеров с гектара. Махмуд-Али Калиматов выразил уверенность, что ознакомление представителей АСИ с промышленными предприятиями региона и возможностями сельскохозяйственной отрасли может привести к большему сотрудничеству республики с агентством и благотворно скажется на развитии региона.

Светлана Чупшева заверила руководство Ингушетии, что АСИ намерено узнать больше о мерах поддержки для предпринимателей в республике, о работе регионального законодательства в части взаимодействия с инвесторами, узнать какая в регионе есть инфраструктура для развития проектов. Кроме того, гендиректор АСИ проинформировала власти республики, что правительство России перезапускает инвестиционный стандарт для регионов, это — свод правил, которые обеспечивают прозрачные, понятные условия, а также минимизацию рисков для инвесторов, которые намерены инвестировать в тот или иной регион.

«Мы сегодня обязательно рассмотрим критерии инвестиционного рейтинга, который для нас является важным критерием оценки инвестиционного климата. Ингушетия в рейтинге всегда находилась в середине, по итогам прошлого года вы, действительно показали сильную динамику по большинству показателей, и оценка удовлетворённости бизнеса увеличилась, и сроки проведения процедур в части разрешительных документов сократились. Хотим сегодня подробно рассмотреть все показатели и посмотреть все точки роста, потому что очень важно не останавливаться на достигнутых результатах, чтобы конкурировать с другими регионами и создать максимально комфортные условия для предпринимателей», — сказала Светлана Чупшева в ходе встречи.

Также отдельно стороны намерены сегодня обсудить важные для Ингушетии вопросы занятости населения и рынка труда. Глава АСИ отметила, что агентство намерено предложить различные варианты, которые бы позволили жителям пройти образовательные программы по востребованным на рынке труда компетенциям.

«Благодаря помощи и поддержке федеральных властей, многие вопросы у региона получается решать успешно, в том числе и те, которые касаются инвестиционных проектов. Надеюсь, что приезд Вашей делегации, свежий взгляд со стороны поможет нам решить ряд вопросов, касающихся и занятости населения, и инвестиционного развития», — сказал Глава республики.