Делегация АСИ побывала на промышленных предприятиях Ингушетии

Гости побывали на заводе по производству алюминиевых профилей «РИАК», где им показали производственный цикл на разных этапах.

Напомним, что «РИАК» единственное в СКФО предприятие по выпуску алюминиевого профиля. Первая производственная линия была введена в эксплуатацию еще в 2012 году, вторая — в 2018-м. Предприятие изготавливает не только стандартную продукцию, но и по индивидуальным чертежам заказчика. Всего в каталоге предприятия не менее 500 номенклатурных позиций алюминиевого профиля.

На заводе функционирует автоматизированный прессовый комплекс, линия порошковой покраски и лаборатория для контроля качества выпускаемой продукции. Здесь создано более 300 рабочих мест и работают на производстве не только местные жители, но и иногородние. Сегодня завод не простаивает, работает в три смены и имеет постоянных заказчиков не только в регионах Северного Кавказа, но и в Москве, Подмосковье, Сибири.

Основным поставщиком сырья заводу «РИАК» для изготовления алюминиевых профилей является завод алюминиевых сплавов «РИАЛ» с производственной мощностью до 10 тыс. тонн продукции в год, который делегация посетила следующим пунктом.

Интерес у Светланы Чупшевой и сопровождавших ее коллег вызвала также продукция швейной фабрики в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района. Объект сметной стоимостью в 600 млн рублей и общей площадью 10 863 квадратных метра был построен в 2017 году, но после недолгого периода работы, предприятие закрыли.

По поручению Главы Ингушетии предприятие было реанимировано. Около 130 человек приступили к работе, после обучения швейным специальностям. После выхода фабрики на полную производственную мощность, общее количество трудоустроенных должно достичь 1,5 тыс. человек.

«Достойные производства. Мы посетили две заводские площадки РИАЛ и РИАК, а также швейную фабрику. Увидели современное оборудование, крепкий малый и средний бизнес, качество продукции высокое, и она востребована на рынке. Поэтому желаю только успехов региону, сотрудникам, руководству предприятий — всей команде», — сказала гендиректор АСИ.

Чупшева напомнила, что для работы с регионами ключевой оценкой является ежегодный Национальный инвестиционный рейтинг субъектов России, который формируется Агентством вместе с деловыми объединениями ежегодно и представляется на Петербургском международном экономическом форуме.

«В этом году Президент отметил высокую динамику показателей Ингушетии в рейтинге. По большинству позиций республика продвинулась вперед. Это отметил и бизнес, который здесь работает, и в части мер поддержки, и в части открытости диалога с органами власти, сокращения сроков и процедур разрешительной документации, всевозможных подключений, сопровождение инвестора. Это очень хороший сигнал, важный не только для предпринимателей, которые уже работают в республике, но, прежде всего, для потенциальных инвесторов, которые пока только присматриваются к региону. И я думаю, что для них это тоже может быть таким еще одним окном возможностей для сотрудничества с субъектом», — отметила Чупшева, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.