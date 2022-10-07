Делегация Ингушетии представила республику на фестивале «Мир Кавказу» в Ростовской области
Ингушская делегация во главе с заместителем министра культуры региона Ильясом Евлоевым приняла участие в XXI Международном фестивале искусств «Мир Кавказу», который прошел в Ростовской области с 4 по 6 октября, сообщила пресс-служба ведомства.
Открытие фестиваля состоялось в Ростовском академическом театре драмы имени Горького. В своем приветственном слове министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева поблагодарила всех участников фестиваля, а это 14 делегаций из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также Абхазии, и отметила, что форум призван объединять народы через культуру.
Помимо Ростова-на-Дону выступления коллективов прошли в восьми городах и районах области. Так, ансамбль народного танца «Ингушетия» совместно с волгоградским ансамблем песни и танца «Юг России» при участии заслуженной артистки Ингушетии и Чеченской Республики Суммаи выступили с концертом в станице Донской.
Кроме концертов, в рамках форума состоялась научно-практическая конференция, участником которой стал замминистра культуры Ингушетии Ильяс Евлоев, а также выставка изделий декоративно-прикладного и изобразительного искусства, где свои работы в числе других мастеров представили и мастера из Ингушетии.
«Такого рода фестиваль призван продемонстрировать людям, насколько важно сохранить национальную культуру и единство между народами не только Кавказа, но и всей России, продолжать разговаривать на языке музыки и искусства, слова которого понятны человеку любой национальности», — отметил Евлоев.
Организаторами культурного события выступили Министерство культуры Ростовской области и Ростовская государственная филармония при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Всего на фестиваль 2022 года прибыло более 500 профессиональных певцов, музыкантов, танцоров, мастеров декоративно-прикладного искусства, а также представители министерств культуры из 13 субъектов Российской Федерации и Абхазии.