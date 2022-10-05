Делегация Ингушетии представит республику на фестивале «Живые традиции» в Дагестане
Республиканский дом народного творчества Ингушетии представит республику на фестивале культуры и традиций малочисленных народов юга России «Живые традиции», который состоится 7-9 октября в Дагестане, сообщила пресс-служба учреждения.
В состав делегации, которую возглавит художественный руководитель РДНТ Асет Абдурзакова, войдут заслуженный артист республики, методист РДНТ Адам Оздоев и народный артист Ингушетии, концертмейстер Дома культуры сельского поселения Сурхахи Назир Мамилов.
В рамках представительного форума состоится межрегиональная конференция «Этнокультурное многообразие малочисленных народов Кавказа», на которой обсудят вопросы, связанные с сохранением уникальной самобытности малочисленных российских народов. На конференции выступит кандидат философских наук, доцент кафедры педагогического факультета Ингушского государственного университета Хава Акиева.