Делегация Ингушетии представит республику на фестивале «Живые традиции» в Дагестане

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Республиканский дом народного творчества Ингушетии представит республику на фестивале культуры и традиций малочисленных народов юга России «Живые традиции», который состоится 7-9 октября в Дагестане, сообщила пресс-служба учреждения.

В состав делегации, которую возглавит художественный руководитель РДНТ Асет Абдурзакова, войдут заслуженный артист республики, методист РДНТ Адам Оздоев и народный артист Ингушетии, концертмейстер Дома культуры сельского поселения Сурхахи Назир Мамилов.

В рамках представительного форума состоится межрегиональная конференция «Этнокультурное многообразие малочисленных народов Кавказа», на которой обсудят вопросы, связанные с сохранением уникальной самобытности малочисленных российских народов. На конференции выступит кандидат философских наук, доцент кафедры педагогического факультета Ингушского государственного университета Хава Акиева.

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