Делегация Ингушетии примет участие в открытии Мемориального комплекса «Курская битва»

Мероприятие посвящено 80-летию Курской битвы — крупнейшему и важному сражению, проходившему с 5 июля по 23 августа 1943 года: более 4-х миллионов человек, 13 тыс. единиц техники, 12 тыс. самолетов.

«Представители республики станут участниками торжественного открытия обелиска, на черном мраморе которого высечены имена 50 ингушей — героев битвы на Курской дуге. Бесстрашно встав в один ряд с защитниками Родины, восемь из них пали смертью храбрых в этом судьбоносном для страны сражении», — отметили в Народном собрании Ингушетии.

Там подчеркнули, что в возведении обелиска вклад внесло руководство региона. Также в этом благородном деле в память об уроженцах ингушской земли, принимали участие многие неравнодушные люди — представители ингушской диаспоры Курской области, полпред Ингушетии в этом регионе Хасан Цароев, заместитель начальника Московской железной дороги Мухарбек Озиев.