Инвестиционный форум

Делегация Ингушетии примет участие в ПМЭФ-2023

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Делегация Ингушетии во главе с руководителем субъекта Махмуд-Али Калиматовым примет участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме, который открывается сегодня в Северной столице России.

В пресс-службе Главы и правительства республики отметили, что Махмуд-Али Калиматов станет участником пленарного заседания форума 16 июня, на котором выступит Президент Владимир Путин, подпишет соглашения о сотрудничестве, а также пообщается с представителями ведущих российских информационных агентств.

Власти Ингушетии намерены принять активное участие в форуме, найти новых партнеров и договориться о сотрудничестве в различных сферах. Это позволит республике получить новые инвестиции, развивать экономику и улучшать жизнь населения субъекта.

Глава региона считает, что участие в таких мероприятиях, как Петербургский международный экономический форум, является очень важным для развития экономической сферы в регионах. Руководители субъектов могут обсудить важные вопросы с другими регионами и бизнес-элитой, найти новых партнеров и возможности для развития экономики.

По данным СМИ на МПЭФ-2023 приедут представители из более чем 100 стран. Предположительно в форуме примут участие свыше 17 тыс. человек.

Петербургский международный экономический форум ― крупное мероприятие в мире экономики и бизнеса. Его площадка стала местом общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России.

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